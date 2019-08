CorSport - Hysaj-Valencia, la strada è in salita: c'è poco tempo per chiudere l'operazione. Il Napoli non lo svende

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Elseid Hysaj può partire o anche no, ma stavolta la colpa non è di nessuno, perché le trattative a livello internazionale rubano tempo e ormai ne è rimasto poco: il Valencia, che ha chiamato Mario Giuffredi proprio mentre il manager stava concludendo Biraghi all’Inter, non si è defilato ma la chiacchierata va per le lunghe e trovato un accordo poi bisognerà passare alla seconda fase, convincere il Napoli. Che venderebbe, certo, perché di esterni difensivi ne ha quattro, ma non svenderà: è impossibile scendere sotto ai venti milioni o pensare che un prestito «scontato» possa bastare. Però i telefoni sono roventi.

Elseid Hysaj saluta il Napoli

Calciomercato, l'agente di Hysaj conferma i contatti col Valencia

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Mercato: