CorSport - Gli allenamenti facoltativi non bastano per essere pagati, alcuni giocatori di Serie A hanno inviato una lettera di tutela ai club

Serie A - Non in tutti i club di Serie A è stato trovato l’accordo sul taglio degli stipendi. C’è voglia di tornare a giocare, ma ci sono anche dubbi su protocollo e rischi. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli allenamenti facoltativi non bastano per essere pagati ed alcuni atleti hanno inviato una lettera di tutela alle società:

“I club hanno trovato la soluzione: si tratta di sedute facoltative, quindi volontarie. In questo modo si tengono una porta aperta per continuare a non pagare. Alcuni atleti, in tutta risposta hanno inviato una lettera alla propria società per tutelarsi: sarà anche vero che scegliamo noi, volontariamente, di allenarci, ma così facciamo anche il vostro interesse, attenzione quindi a non considerarla una prestazione. Basterà? Lo scopriremo solo più avanti”