CorSport - Gattuso vara l'undici anti-Inter: sorpresa nel tridente offensivo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibile formazione del Napoli in vista dell'Inter: "Piccole indicazioni arrivano dal campo, dove il ballottaggio più complicato da risolvere sembra quello tra Callejon e Politano, sulla corsia di destra, fronte offensivo. Poi, squadra che sembra si possa immaginare: in difesa, dove non c’è Manolas (che spera di rientrare entro fine mese, per il campionato), la coppia dei centrali è fatta e la comporranno Maksimovic e Koulibaly. Ma è nel tridente offensiva che sembra cogliersi aria di avvicendamento, con Politano che ha affiancato Callejon e che adesso punta al sorpasso".