CorSport - Gattuso medita un'altra rivoluzione: con l'Udinese sei novità dall'inizio

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E ora, sotto con la preparazione della partita in programma domenica al San Paolo con l’Udinese alle 19.30: e alla luce degli impegni in serie, e in sequenza, per evitare problematiche di ogni tipo è scontato che Gattuso ricorrerà ancora al turnover. Magari non come quello andato in scena ieri con il Bologna, considerando che Rino ha schierato una formazione diversa per otto/undicesimi rispetto a quella che s’è esibita con il Milan nel turno precedente, ma i cambi sono scontati. A cominciare dalla porta: tornerà Ospina, in virtù di quel patto d’alternanza tra gentiluomini, e poi anche Koulibaly e soprattutto gli uomini del tridente classico: Callejon, Mertens e Insigne. Mancherà Di Lorenzo, squalificato: spazio a Hysaj a destra e a Mario Rui a sinistra".