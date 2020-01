CorSport - Gaetano va a Cremona con Rastelli: il tecnico fu colui a far esplodere Castrovilli

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l’enfant prodige Gaetano «emigra», fa un viaggio che inizia con sei mesi di ritardo e però non rimpiange nulla: va alla Cremonese.

Calciomercato Napoli, Gaetano alla Cremonese

L’ha chiamato a sé Massimo Rastelli, che un anno fa vide in Castrovilli il prototipo del centrocampista moderno e del futuro e decise di puntarci senza indugiare: come con Gaetano, che nella stagione scorsa ne ha lasciati di capolavori in giro per l’Europa - ventidue: 17 reti in campionato e 5 in Youth League - ed ha «diviso» sempre, per la capacità di essere tante cose assieme, mezzala, trequartista o anche, in prospettiva, regista. Ora sarà semplicemente se stesso, potrà liberarsi dai paragoni impegnativi ed evadere da quel labirinto, alle spalle dei campioni per ripresentarsi a loro, presto ma molto presto, e sussurrargli: «Avevate ragione».