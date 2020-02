CorSport - Fabian salterà la Samp per influenza: scelto il sostituto in mezzo al campo

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Fabian Ruiz: "L’influenza stende Fabian. Sembrava che stesse passando, sembrava che potesse farcela per la partita di domani a Marassi, e invece ieri notte la temperatura è arrivata alle stelle e dunque Ruiz salterà la trasferta di Genova. Il piano B è pronto. Anzi, il piano L: come Lobotka. Sarà Stanley lo slovacco a completare il centrocampo con la Samp, mentre in difesa è ancora tutto molto aperto: Maksimovic ha recuperato, è pronto, ma Gattuso non ha ancora deciso se puntare su Nikola il serbo al fianco di Manolas oppure se confermare Di Lorenzo al centro e Hysaj a destra. Per il resto, Koulibaly e Mertens vanno verso la convocazione, mentre la posizione di Allan non è ancora definita. Tutto chiaro, invece, sotto il profilo della lista dei 25 per il campionato: alla fine il Napoli ha deciso di tagliare Malcuit e non Younes".