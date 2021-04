CorSport esalta Osimhen: ha sistemato Mertens in panchina, così è nata la svolta di Victor

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea l'importanza di aver ritrovato a pieno regime l'attaccante Victor Osimhen. Adesso il 4-2-3-1 del Napoli ha tutto un altro senso rispetto a quando veniva utilizzato Mertens.

Osimhen

Osimhen-Napoli: la svolta

Il quotidiano scrive: "C’è voluto un bel po’ per ritrovarlo al fianco del Napoli, completamente recuperato, senza più ombre e forse pure senza traccia di paura, ma l’ultimo Osimhen si è spinto oltre, è riuscito a ribaltare le gerarchie, a sistemare a bordo campo - e cioè in panchina - Dries Mertens, incurante del suo regno pieno di 134 gol e del trono di principe del gol. La svolta, in quel frammento di gara a Torino, mercoledì scorso contro la Juventus, nella dimostrazione di efficienza e anche di faccia tosta, tra De Ligt e Chiellini, nella capacità di modificare l’inerzia di una partita apparentemente chiusa, mai seriamente riaperta con il rigore «strappato» nel finale, eppure vissuta su scosse sistematiche e su un benessere fisico e psicologico che è servito al Napoli per sembrare «altro»".