CorSport elogia Insigne: è tranquillo e felice nonostante la situazione contrattuale tutta da decifrare. Parla e ragiona da leader, ha fatto una scelta

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Lorenzo Insigne: "E' tranquillo nonostante il futuro in scadenza e una situazione tutta da decifrare, è decisivo e soprattutto felice. Che bello, il Napoli: «Mi diverto come non accadeva da tempo e non penso ad altro se non a giocare: ho il contratto ancora per pochi mesi, è vero, ma di questa cosa si occupano il mio manager e De Laurentiis». Lorenzo Insigne, 30 anni e un bivio davanti, parla e ragiona da leader. Da chi sa che nel calcio tutto può cambiare in un clic e soprattutto da chi ha scelto di provare a cogliere l'attimo"