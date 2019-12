CorSport - Due buone notizie per Gattuso in vista del Sassuolo, un paio di azzurri sono disponibili per il match dopo affaticamenti muscolari

Notizie Calcio Napoli -Gattuso scarica il Napoli. Nel senso che ieri, dopo giorni di lavoro intenso, il tecnico azzurro ha previsto una sessione leggera. Due buone notizie, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Luperto e Mertens hanno smaltito i rispettivi affaticamenti e sono dunque disponibili. Anzi, domani con il Sassuolo il difensore sarà titolare. Ora non resta che raccogliere i frutti: il Napoli non vince in campionato da otto giornate e così per inaugurare la scalata verso la zona coppe smarrita, con la Champions distante 11 punti e l’Europa League 7, bisogna accelerare. Subito: il tridente dovrebbe essere composto da Callejon (in ballottaggio con Lozano), Milik e Insigne. Mertens, che ieri s’è allenato da solo, è in crescita”