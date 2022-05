CorSport difende Spalletti: striscione vile e infame! E’ teppismo intimidatorio

Calcio Napoli - Presa di posizione davvero forte del Corriere dello Sport che difende Luciano Spalletti dopo lo striscione vergognoso apparso all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona.

"Si firmano «i mariuoli», ma il loro striscione è un atto di teppismo intimidatorio, che colpisce Lucio Spalletti nel momento più difficile della stagione, e alza un’ombra indecifrabile che inquina l’aria. Non è una novità, in una città meravigliosa ma ancora costretta a fare i conti con il suo lato oscuro, e in un ambiente intrasparente. Se il tifo organizzato fosse una voce arcigna ma dignitosa, smaschererebbe gli autori, isolandoli in pochi minuti. Invece i «mariuoli» che minacciano il tecnico del terzo posto non hanno un nome"