CorSport contro Spalletti: di fronte allo psicodramma ci ha messo del suo con cambi implausibili!

Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, commenta sul quotidiano la prestazione deludente del Napoli.

“Di qua i fantasmi del Napoli, che nel momento cruciale diventano anche i fantasmi di Spalletti. Di là il risultato, a dispetto di ogni estetismo, come piace a Mou. Spalletti prima ha suggerito-tollerato che il Napoli amministrasse il vantaggio, anziché tentare con maggiore convinzione altri affondi per il raddoppio. Il timore di scoprirsi al contropiede è diventato subito rinuncia al contropiede.

Poi, di fronte allo psicodramma dell’ultimo miglio, l’allenatore ci ha messo del suo con alcune sostituzioni implausibili. Invece di esortare gli azzurri a giocare di più su Osimhen, per spostare in avanti il baricentro del gioco, ha tolto il nigeriano per Mertens, e un lucido Insigne per Juan Jesus. Il resto lo ha deciso la condizione atletica non invidiabile. Alla fine la paura di vincere ha vinto sulle chance di vittoria. L’assedio della Roma al Napoli è stato prima psicologico, piuttosto che atletico e tattico”