CorSport - Caso Roma-Genoa, archiviata posizione Calvarese: ora è Abisso a rischiare un'indagine

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato novità sul caso Roma-Genoa. Giampaolo Calvarese, ex arbitro Can oggi consulente arbitrale della Roma, fu accusato dall'arbitro Rosario Abisso di avergli fatto visita negli spogliatoi per chiedergli conto di quanto avesse scritto nel referto a proposito del rosso estratto nei confronti di Zaniolo. Il quotidiano racconta gli ultimi sviluppi

Roma-Genoa: archiviata posizione Calvarese