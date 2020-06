CorSport - Callejon-Napoli, tutta la squadra è rassegnata all'addio: retroscena al Riserva Rooftop

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di una squadra rassegnata ormai all'addio di Callejon: "Dicevamo dei legittimi festeggiamenti d’un gruppo ricompattatosi come mai, ancor più unito dall’impresa contro i bianconeri: la cena di venerdì sul terrazzo del Riserva Rooftop degli azzurri accompagnati da mogli e fidanzate, ha però racchiuso in sé una venatura per così dire triste. O meglio, malinconica. Nel corso dei festeggiamenti sono infatti partiti dal gruppo gli “olé” alla volta di José Maria Callejon, in una sorta di festa nella festa, ma stavolta ad enfatizzare lo scontato addio dello spagnolo. Valencia, Siviglia? Ancora non si sa, però si dà praticamente per certa la parola “fine", intinta nel profondo rammarico ed in calce al pregevole settennato azzurro di José (non era riuscito a trattenere le lacrime dopo la Juve)".