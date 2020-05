Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli avrebbe individuato tre profili per sostituire José Callejon che non rinnoverà il contratto in scadenza. Il primo nome è quello di Rashica del Werder Brema: i tedeschi lo valutano 30 milioni. Gli altri due profili sono quelli di Jeremie Boga e Riccardo orsolini del Bologna.