CorSport annuncia: da escludere rinnovo Koulibaly, ecco i motivi

Calciomercato Napoli - Il rinnovo di Koulibaly è da escludere. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport che apre ufficialmente alla cessione del difensore oppure alla scelta del Napoli di portarlo a scadenza fino all'ultimo anno di contratto, ovvero il 2023.

"Lo ha detto una settimana fa a De Laurentiis in occasione di un incontro faccia a faccia, lo ha ripetuto all'intero Stato maggiore del club venerdì in riunione e poi lo ha spiegato pubblicamente sabato, alla vigilia della partita con lo Spezia: Spalletti vuole che Koulibaly continui a giocare con il Napoli. Ed è pronto a ripetere il concetto all'infinito. Il Barça lo vuole ma De Laurentiis, che lo valuta 40 milioni di euro a un anno dalla scadenza, ha dichiarato che i blaugrana non hanno presentate offerte. Il rinnovo, nel frattempo, è escluso: troppa differenza tra domanda e proposta".