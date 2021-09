CorSport - Anguissa tra ingaggio e prestito costato poco più di 2 milioni: Agnelli rischia di sentirsi male se pensa alle cifre di Ramsey, Rabiot e Bentancur

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea lo straordinario impatto avuto da Anguissa sul centrocampo del Napoli.

"Non dite ad Agnelli, agli azionisti della Juve, e meno che mai ad Allegri - ma forse lo sanno - che Anguissa è costato 500mila euro di prestito e un ingaggio di un milionesettecentocinquantamila euro all’anno (altrettanti glieli paga il Fulham, da cui proviene). Dopo quello che si è visto ieri a Marassi, e dopo quello che ha fatto fin qui vedere il centrocampo bianconero, potrebbero sentirsi male. Perché, con un innesto intelligente ed economicamente sostenibile, De Laurentiis ha restituito equilibrio agonistico e tattico al centrocampo azzurro. Con quello che pesano cartellini e ingaggi di Rabiot, McKennie, Bentancur e Ramsey, la Juve continua invece a brancolare nel buio. Anguissa è un giocatore straordinario: la carica fisica, la buona dotazione tecnica, la perfetta integrazione tattica ne fanno la chiave che trasforma la mediana azzurra in un’architettura solida e dinamica. Ed è la fotografia più felice del quattro a zero con cui il Napoli stende la Samp e vola a punteggio pieno in testa alla classifica".