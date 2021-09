CorSport - Allarme Juve, tutti i sudamericani a rischio forfait per Napoli: Allegri in ansia

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude una Juventus senza sudamericani a Napoli: "Anche Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo, considerato il tour de force che attende la Juve, con sette partite nei prossimi ventuno giorni. E il tema dei sudamericani convocati in Nazionale è d’attualità in casa bianconera, al netto di eventuali infortuni. Perché è sempre viva la questione del rientro in Italia, oltre che dello stesso Bentancur, anche di Dybala, Cuadrado (in gol contro il Paraguay domenica notte), Alex Sandro e Danilo. Riusciranno ad essere a disposizione per Napoli? Decisamente difficile, anche se poi bisognerà valutare le condizioni fisiche dei singoli. Tutti giocheranno la terza partita con le rispettive selezioni nella notte italiana tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre così, bene che vada, prendendo il primo volo disponibile, saranno a Torino non prima di venerdì sera. Quando quel che resta della Juve sarà già a Napoli per l’anticipo di sabato 11"