Mercato Napoli, CorrSport annuncia: Allan, altro che PSG. Agenti in città, firmerà il rinnovo col Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, il club azzurro ha ripreso ormai dai giorni del Genk a lavorare sul futuro di Allan insieme con il suo entourage: la trattativa per il rinnovo del contratto, anzi per meglio dire del ritocco dell’ingaggio considerando che la data di scadenza è il 2023, è in una fase calda.

Calciomercato Napoli, rinnovo Allan vicino

Molto calda: tant’è che in questi giorni i suoi manager, Juan Gemelli e Gustavo Arribas, sono a Napoli. Il momento delle firme, però, non è ancora arrivato: le parti si aggiorneranno dopo la fine del mercato invernale. Ma i presupposti non sono mai stati così buoni. Non resta che battere la Fiorentina. L’anno di Allan, sì, mettiamola così: da gennaio 2019 a gennaio 2020. Come cambia la vita e come sarebbe potuta cambiare, altroché: ora si parla di prolungamento, certo, ma dodici mesi fa, di questi tempi, era nel pieno l’affaire Psg: trasferimento in grande stile a Parigi e un triennale da 6 milioni a stagione per lui. Il giocatore, protagonista in Champions di straordinarie prestazioni anche con i francesi, aveva conquistato la scena europea e strappato una promessa francamente irrinunciabile: salvo poi ritrovarsi ancora azzurro. Stop, trattative interrotte e arrivederci a tutti: un contraccolpo, autentico, che Allan ha impiegato un po’ a metabolizzare.