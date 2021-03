CorSport - Al via anche il calciomercato dei diesse: Giuntoli non sicuro della riconferma, c'è un nome in orbita Napoli

Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport si starebbe aprendo anche un mercato dei diesse in serie A: "Ma c’è anche una variabile impazzita da osservare: se saltano le scrivanie, intese come tavoli dei direttori sportivi, gli orientamenti dei club possono cambiare. Pensate a Gianluca Petrachi, che ha appena vinto la causa per il licenziamento della Roma, e che è stato accostato in momenti diversi a Napoli e Fiorentina. O agli stessi Giuntoli e Pradè, che hanno sicuramente idee differenti. Per non parlare di Paratici, che ha difeso pubblicamente Pirlo".