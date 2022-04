CorSport - ADL ha accolto la linea Spalletti che non credeva nel ritiro: ultimo tweet rispecchia il caos

Perchè c'è stato dietrofront ritiro Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega le motivazioni che hanno portato il club a modificare tre volte la propria posizione nel giro praticamente di mezza giornata. Ieri la decisione definitiva con l'ennesimo tweet.

"Ma in questo Truman-show, qualcosa che spinge persino ai confini della realtà, c’è sempre un colpo di scena, dev’essere figlio di un lunga notte che porta consiglio, ed alle 10.11 del lunedì, al termine di una chiacchierata utile per capirsi, Adl sceglie il profilo basso, accoglie l’istanza di Spalletti, che nel ritiro non crede, e diffonde un comunicato che rispecchia fedelmente le situazioni caotica di un passato che improvvisamente ricompare minaccioso"