CorSpor - Cagliari-Napoli, Gilmour o McTominay subito dal 1': la scelta su Anguissa

Il Napoli di Antonio Conte in questi giorni si sta concentrando su quella che sarà la prossima sfida di campionato contro il Cagliari, anche se la maggior parte dei calciatori sono fuori impegnati con le Nazionali. Intanto, ci sono novità importanti sui nuovi acquisti Gilmour e McTominay.

Cagliari-Napoli, Gilmour o McTominay titolare

Napoli - Occhio alla scelta di Antonio Conte per la prossima partita di campionato, dove il Napoli scenderà in campo alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Nicola domenica alle ore 18:00. Sarà una sfida dove non tutti riusciranno a preparare la trasferta al meglio perché impegnati con le Nazionali e allora occhio alla scelta dell'allenatore azzurro.

Il Corriere dello Sport ipotizza sulla seria possibilità di vedere dal primo minuto in campo uno tra Gilmour e McTominay. Il motivo? Anguissa è impegnato con il Camerun nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025 e giocherà oggi in casa la prima contro la Namibia e martedì la seconda e ultima del giro contro lo Zimbabwe in Uganda.

Questo vuol dire che non rientrerà alla base prima di giovedì. E se proprio Conte dovesse porsi un dubbio di natura fisica, se mai se lo porrà, è probabile che possa riguardare Frank. Di conseguenza uno tra Gilmour e McTominay si ritroverebbe candidato per una maglia da titolare per Cagliari-Napoli.