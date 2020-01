Sarri amore e paura di Napoli: rimase un minuto fermo al semaforo, una giovane donna si avvicinò con un regalo

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera rivela alcuni retroscena di Maurizio Sarri in vista del suo ritorno al San Paolo:

Sarri è un chiacchierone solitario, aveva amore e paura di Napoli. Qualcosa gli prendeva lo stomaco, forse il ricordo archetipo della nascita, forse la gioia di vivere dei napoletani, così diversi dai toscani quanto un’illusione dalla strada. Così se ne è sempre tenuto distante. Vita tra centro sportivo e campo, poche fughe in città, volutamente clandestine, come un re che osserva non guardato il suo popolo. Ma esistono i semafori. Una volta in mezzo a Napoli rimase sessanta secondi davanti al rosso e si sentì battere sul finestrino. Si voltò. Era una giovane donna con le mani sporche di farina. In un minuto aveva fatto una pizza per lui.