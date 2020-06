CorrSera - Higuain e Chiellini fuori causa, una frase di Insigne alimenta fame e ferocia dei bianconeri. Negli azzurri Callejon titolare

Ultimissime calcio Napoli - Sul Corriere della Sera in edicola questa mattina arrivano le ultime notizie in vista della finale di Coppa Italia di domani tra il Napoli e la Juventus. Higuain e Chiellini sono fuori causa ed in casa juventina c'è la voglia di ottenere una "vendetta" per le parole di Lorenzo Insigne dopo la vittoria degli azzurri allo Stadium:

"Chiellini (che non sarà in campo domani sera ma è sempre molto presente nello spogliatoio) e Bonucci non hanno dimenticato le sue parole dopo la vittoria del Napoli di due anni fa. «La Juventus le finali le perde tutte», disse. Frase che oggi alimenta la ferocia e la fame".

Per quanto riguarda le ultime di formazione, in casa Juventus c'è il ballottaggio tra Pjanic e Bentancur mentre nel Napoli partiranno dal primo minuto, rispetto a quanto accaduto con l'Inter, Fabian Ruiz ed José Maria Callejon.