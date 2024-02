CdM attacca: il Napoli gioca in maniera ridicola! Prima di Mazzarri era quarto, ora con lui è decimo

Vittorio Zambardino, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, commenta così il suo editoriale sulle colonne del quotidiano:

"A chi lo allena non c’è niente da dire: il Napoli era disorganizzato e grigio, ma prima di lui era al quarto posto. Adesso è decimo, gioca in modo ridicolo e il suo allenatore ha riscoperto tutti i suoi vizi antichi, compresa la retorica degli episodi e il picchiettare sull’orologio.

Caro vecchio Mazzarri, amico di famiglia, come lo chiama il presidente, ma del tutto inadatto al compito di rianimare questa squadra. Sì, il Napoli è un po’ meno disorganizzato di quanto fosse a novembre, ma continua a giocare come se ballasse il cha cha cha (giovani lettori, si pronuncia cià cià cià, si ballava dimenandosi con educata grazia a metà del secolo scorso)".

"Roba incompatibile con il calcio contemporaneo, che forse Mazzarri non ha studiato fino in fondo o forse non ha capito. La classifica piange sempre più, siamo decimi, non noni come si dice, perché il Torino ha vinto lo scontro diretto. Mercoledì arriva il Barcellona. Ci vorrebbe il Napoli degli ultimi quindici minuti, con un po’ di tenuta difensiva, ma bisogna smetterla con le illusioni".