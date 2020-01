Corriere di Torino - Juventus, Ramsey costringe Higuain ad un ruolo alla Altafini

Ultime notizie calcio. Come riporta l'edizione odierna del Corriere di Torino, la prima volta di Maurizio Sarri da nemico al San Paolo, dove Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala non hanno mai segnato. Ma anche il quinto ritorno a Fuorigrotta di Higuain, quattro in bianconero e uno in rossonero. Dal primo minuto o molto più probabilmente a gara in corso, il Pipita avrà l’occasione per far valere quella regola non scritta che risponde al nome di gol dell’ex. Lui sa come si fa. Eccome. Sei centri pesanti (uno ogni 117 minuti), equamente divisi tra campionato e Coppa Italia, in otto incroci con la squadra amata e poi scaricata nel 2016 per sposare la Signora.

Higuain verso la panchina

Il primo graffio da ex risale all’ottobre del 2016: il gol del definitivo 2-1 allo Stadium. Quello stesso anno, il Pipita si scatenò nella semifinale di Coppa Italia: una rete nel 3-1 dell’andata a Torino, una doppietta nell’inutile vittoria per 3-2 del Napoli al ritorno. Il quinto sigillo, nel dicembre 2017, permise alla Juve di violare 0-1 il San Paolo. Il sesto e ultimo centro lo scorso 31 agosto, nella sfida decisa sul gong da una clamorosa autorete di Kalidou Koulibaly.

Per restare nel campo di chi sotto al Vesuvio è passato da idolo a core ‘ngrato, il probabile ritorno sulla trequarti di Ramsey costringerà il Pipita a un impiego «alla Altafini», visto che l’italo-brasiliano, nel finale di carriera alla Juve dove era approdato dal Napoli, veniva spesso sfruttato nei finali di partita. Del resto, la Signora non è più Pipitadipendente come un paio di anni fa. Stasera però potrebbero servire i suoi gol (dell’ex), perché al San Paolo nessuno ci sa fare come Higuain.