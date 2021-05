Coronavirus Napoli, De Luca: "Entro questa data, la città può diventare Covid free!", apre l'hub vaccinale di Capodichino

Ultimissime Coronavirus Napoli - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rilancia l'obiettivo di immunizzare Napoli entro il mese di luglio: «Sarà la prima delle grandi città ad uscire dall'emergenza». Lo ha detto ieri mattina inaugurando l'hub vaccinale di Capodichino.

«È forse l'hub più grande d'Italia, sicuramente il meglio attrezzato», sottolinea il governatore della Campania al taglio del nastro del centro che ha numeri enormi per il mezzogiorno d'Italia. Ovvero 10mila metri quadri di superficie, 32 box per la somministrazione delle dosi antiCovid, 14 postazioni per l'accettazione, 150 unità di personale sanitario ed un parcheggio di 250 posti. Si tratta, infatti, di un intero hangar, Avio 2, liberato dagli aeroplani in manutenzione e messo gratuitamente a disposizione dall'azienda napoletana specializzata in manutenzioni e riparazioni aeronautiche presieduta da Lettieri. Con l'obiettivo di vaccinare ogni giorno tra gli 8mila e i 10mila cittadini residenti nelle Asl Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud.

L'edizione odierna de Il Mattino racconta:

«Se arrivano le dosi di vaccino che ci spettano, possiamo immunizzare la città di Napoli entro il mese di luglio. Al momento siamo ancora sotto di 200mila dosi», sottolinea De Luca rimarcando quelle 211mila dosi in meno arrivate in Campania dall'inizio della pandemia per favorire, in una prima fase, le regioni con una più alta percentuale di popolazione anziana. «L'obiettivo per Napoli è di avere l'immunizzazione con doppia dose di tutta la città per il mese di luglio. Da oggi (ieri, ndr) abbiamo anche questo enorme centro vaccinale a Capodichino, il più grande forse d'Italia e sicuramente il più attrezzato. Aspettiamo solamente che mandino i vaccini», aggiunge De Luca che sottolinea: «Ci muoviamo in un contesto di difficoltà. Il personale fa uno sforzo enorme ma mancano i vaccini ad oggi siamo ancora sotto di 200mila, perché a gennaio accettammo che andavano più vaccini alle Regioni con popolazione più anziana ma ad aprile ce li dovevano restituire. Ora gli anziani sono vaccinati ovunque, quindi dire che - attacca - la Campania ha una popolazione giovane vuol dire truffare i cittadini con un atto di delinquenza politica».