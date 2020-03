Ultimissime notizie - La Figc si schiera in prima linea per la lotta al Coronavirus. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto sapere che i malati di Covid-19 saranno ospitati nella struttura di Coverciano, adibita solitamente ai ritiri della Nazionale italiana.