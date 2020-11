Coronavirus Italia, possibile riapertura dei negozi dal 4 dicembre: le ultime

Coronavirus Italia - Possibile apertura dei negozi dal prossimo 4 dicembre in poi. Se le condizioni dovessero permetterlo, potrebbe essere questa una della prime novità in vista del Natale.

Ecco quanto riporta oggi La Repubblica:

Dal 4 dicembre, con il nuovo Dpcm, dovrebbe esserci un’altra settimana caratterizzata da misure rigorose, per cercare di portare entro il 10 tutte le Regioni sotto l’indice Rt di 1. A quel punto, con una curva "raffreddata" sull’intero territorio, si potrà consentire almeno l’apertura dei negozi che invece – è appena il caso di ricordarlo – sono oggi preclusi a quasi la metà della popolazione italiana, quella che risiede appunto nelle aree "rosse".

E non è escluso che nello stesso periodo possano rialzare le serrande anche bar e ristoranti, e non solo per l’asporto, ma soltanto fino alle 18. Un modo per dare una parvenza di normalità a un Natale che normale non sarà («Dobbiamo prepararci a feste più sobrie rispetto a quelle passate e ci auguriamo anche alle prossime», ha detto il premier Conte) ma anche per risollevare l’economia: «Lo shopping natalizio salva 5,1 miliardi», ha calcolato Coldiretti.