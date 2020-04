Coronavirus, in Cina falsa ripartenza: stop a consumi e lavoro, i cinesi non riescono più ad uscire di casa

Ultime notizie - La situazione in Cina all'indomani del superamento dell'emergenza Coronavirus è più delicata di quanto il governo cinese si aspettasse. Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica" oggi in edicola, infatti, l'economia continua la sua frenata. Le persone, infatti, hanno ripreso a fare acquisti ma solo in vista, per così dire, di una esistenza "minima". I lavoratori, infatti, tendono a portare da casa il pranzo, così come le donne stanno acquistando su internet materiale per tinture fai da te e lo stesso vale per l'occorrente per fare attività fisica. Il Governo cinese, infatti, sta facendo i conti con il rischio di una seconda ondata di Coronavirus e sta cercando di individuare tutti gli asintomatici. La paura in questione è diffusa anche nella popolazione che, evidentemente, non si sente ancora sicura di scendere per strada.