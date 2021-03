Coronavirus, gli spostamenti regionali restano off limits. Seconde case, no solo in Campania

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito alla situazione Coronavirus in Campania:



"Che cosa dobbiamo aspettarci per il mese di aprile? Dopo Pasqua in ogni caso l'Italia non tornerà gialla. Lo scenario più gettonato al momento - anche se ovviamente tutto dipenderà dai dati sui contagi e sui ricoveri che emergeranno nei prossimi giorni - è quello dell'approvazione di un nuovo decreto sostanzialmente fotocopia di quello attuale che permetta di far cambiare il colore prevalente della cartina d'Italia da rosso ad arancione, escludendo ancora per un paio di settimane la possibilità di tornare al giallo, per poi passare fino ai primi di maggio a un giallo rafforzato.

In prima battuta, dunque ancora ristoranti chiusi, stop agli spostamenti tra le Regioni e coprifuoco a livello nazionale a partire dalle 22. Ma il governo vorrebbe riaprire in ogni caso le scuole primarie, almeno fino alla prima media. Un progetto tutto da valutare perché il numero dei nuovi contagi giornalieri non lascia tranquilli. In compenso le vaccinazioni dei docenti viaggiano abbastanza spedite ieri erano arrivate a 850.000 su 1.107.000. Quello che è certo è che anche la prossima settimana non ci potremo spostare fra le Regioni (se non per lavoro, salute o necessità provate). Tuttavia resterà possibile recarsi presso le seconde case se queste abitazioni sono nella Regione di residenza a patto di andarci solo con le persone con le quali si vive. Questa regola però non sarà valida per tutti, la Campania, vieta l'uso delle seconde case anche ai residenti".