Coronavirus, bel gesto di Milik: il suo ristorante in Polonia cucina per le strutture sanitarie ed i medici in prima linea

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta una bella iniziativa di Milik:

"Cucina per i medici e gli infermieri di Katowice. Per gli ospedali. Per chi lotta contro il Covid-19 in prima linea stringendo i denti e per chi è in emergenza piena. Sì, Arek cucina virtualmente perché è a Napoli, a casa con Jessica, però il cuore non può che essere in Polonia, la sua terra: e d’accordo ai fornelli non c’è mica lui, è ovvio, però il suo ristorante, il Food&Ball, confeziona e spedisce pasti alle strutture sanitarie della città. Una gran bella storia, questa. Un’iniziativa stellata: fossero anche soltanto panini e insalate".