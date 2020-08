Napoli - L'editoriale di Corbo su Repubblica: "Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando «troppi errori», «mezz’ora di corto circuito». Sperava di dimostrare anche a se stesso che «si poteva battere il Barcellona, perché non stava bene e potevamo fargli male». Gattuso è innamorato del Napoli, lo considera una sua creatura, bisogna comprenderlo. Ma gli va chiarito che il Barcellona, da lui stesso indicato come l’Everest del calcio, ha chiuso la pratica in mezz’ora e non si è più visto, perché era già andato all’aeroporto a prenotare il volo per i quarti di Champions, appuntamento con il Bayern il 14 a Lisbona. Ci si è messo poi Insigne, nella sua triste cantilena, ha assicurato che «la squadra con il nostro allenatore l’anno prossimo farà molto meglio». I tifosi se lo augurano, certo"