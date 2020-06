Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Gattuso: "L’8 giugno è ormai passato e la mail per esercitare la clausola rescissoria non è mai partita: Gattuso resta, ma ormai era scontato, e del futuro parlerà a giorni con De Laurentiis. Il contratto scadrà nel 2021 ma c’è volontà di allungarlo per tracciare un nuovo percorso almeno sino al 2022, forse anche fino al 2023".