Conte sorride: dall'infermeria del Napoli arriva una buona notizia

Ultimissime Calcio Napoli: arriva una buona notizia dall’infermeria come riporta La Repubblica oggi in edicola. Un azzurro si avvicina infatti verso il rientro in campo, offrendo così ad Antonio Conte una soluzione in più in un momento delicato della stagione e in una zona del campo in sofferenza in questo momento.

Infermeria SSC Napoli, c'è una buona notizia

Parliamo della fascia sinistra e in particolare di Leonardo Spinazzola: come riportato dal giornale, l’ex Roma migliora e si sta avvicinando in fretta verso il rientro. Ci potrebbe volere meno del previsto, alla fine. E il mister, che su quella corsia ha perso anche Mathias Olivera, non aspetta altro.