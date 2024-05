Conte chiede 60 milioni lordi al Napoli, l'ingaggio mette i brividi all'ad Chiavelli

Calciomercato Napoli - Antonio Conte chiede 60 milioni di ingaggio al Napoli con uno stipendio netto di 10 milioni a stagione per firmare un triennale. Un'affare che mette i brividi all'amministratore delegato Chiavelli, braccio destro di De Laurentiis e da sempre con i piedi per terra su questo affare.

Conte-Napoli, l'idea di Chiavelli

Antonio Conte consegna una richiesta di 60 milioni di euro lordi di ingaggio in tre anni. Ovvero quasi il monte ingaggi della rosa azzurra nell'ultima stagione. Cosa mai successa nella storia del Napoli e che fa venire i brividi all'ad Chiavelli, manager da sempre coi piedi saldamente a terra. Secondo Il Mattino però Conte è ormai il tecnico perfetto per la rinascita e scelto da De Laurentiis che ne è convinto.