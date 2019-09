Condizioni Elmas, Tuttosport: caviglia gonfia, ma gli esami non hanno fornito un quadro preoccupante

Ultimissime Calcio Napoli - Condizioni Elis Elmas, arrivano importanti aggiornamenti da Tuttosport oggi in edicola.

Il tutto è successo ieri mattina, durante l'allenamento della Macedonia, dove il neo acquisto del Napoli ha subito un colpo del tutto casuale da parte di un compagno di squadra, Tomislan Liev. L'ex Fenerbahce, colpito alla caviglia destra, è rimasto a terra dolorante.

Infortunio Elmas, le condizioni

Tuttavia - assicura il quotidiano - le radiografie a cui si è sottoposto in ospedale non hanno fornito un quadro preoccupante, nonostante la caviglia fosse gonfia. Il giocatore è stato nel frattempo escluso dalla sfida di oggi contro la Lettoria e potrà rientrare in città per essere monitorato dallo staff medico partenopeo.

Lo stesso calciatore, per rassicurare tutti, ha poi postato il seguente messaggio via Instagram: "Ringrazio tutti per essersi presi cura di me, immediatamente. Ho avuto un infortunio in allenamento ma sto bene. Spero di poter essere a disposizione per la prossima partita".