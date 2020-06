"Ci proveremo". Super patto tra Gattuso, squadra e dirigenza: l'obiettivo è rimontare 12 punti all'Atalanta

Ultimissime Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe stato sancito un super patto per il quarto posto tra Gattuso, squadra e dirigenza. L'obiettivo è quello di provare ad agguantare l'Atalanta al momento distante 12 lunghezze: "Nel bel mezzo del tour della Coppa Italia, che mercoledì è partita da Roma e dopo aver dormito a casa di Gattuso ha fatto prima il giro di Napoli e poi il weekend a Ischia, ospite d’onore al doppio compleanno dei coniugi Koulibaly, la squadra pensava già ad altro: al campionato; e dunque alla missione quasi impossibile chiamata Champions. “Vincetele tutte”, lo slogan che Aurelio De Laurentiis ha lanciato nel corso della festa per la conquista del trofeo di tre colori con la Juve. Alé, ci proveremo: la risposta sull'onda dell’entusiasmo. E poi, Gattuso. Il moderato e concreto e realista allenatore che ha rigenerato, letteralmente, il gruppo: «Il quarto posto? Non lo so, se l’Atalanta vincerà il recupero andrà a più dodici punti...», disse venerdì. Appunto, è successo: e dunque oggi da Verona si riparte da un -12 da recuperare in altrettante giornate. Divario importante, ma il finale non è ancora deciso. Anzi: soprattutto perché il Napoli di Rino, dei patti e degli uomini, ha dimostrato di poter fare qualsiasi cosa. Sotto con la prima".