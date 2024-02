Champions Napoli-Barcellona, ecco quanto incasserebbe ADL in caso di passaggio del turno

Napoli e Barcellona, due deluse a confronto che possono dara una svolta alla loro stagione anche dal punto di vista economico.

Incasso Champions in caso di superamento del turno

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, chi supera gli ottavi di finale ha infatti garantito dall’Uefa un premio di 10,6 milioni di euro, oltre all’incasso assicurato per i biglietti venduti e ai bonus per la vittoria (2,8 milioni di euro) e 930.000 per il pareggio. Un motivo in più, e non da poco, per profondere tante energie e gettare il cuore oltre l’ostacolo nel doppio confronto.