Cena tra Giuntoli e l'entourage di Kvaratskhelia, ecco cosa si sono detti

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta un retroscena legato ad un incontro tra il Ds azzurro Cristiano Giuntoli e l'entourage di Kvaratskhelia:

"Uno degli obiettivi del Napoli nel 2023 è trovare un’intesa con l’entourage di Kim adeguando l’ingaggio e provando ad eliminare la clausola o almeno ad alzarne il valore. Giuntoli in una cena prima della sosta per il Mondiale ha colloquiato anche con gli agenti di Kvaratskhelia per intervenire sulle potenziali sirene che fornirà il mercato per il talento georgiano. Kvara percepisce 1,2 milione di euro circa, il Napoli è pronto ad alzare il suo ingaggio per allontanare possibili pretendenti. Mosse necessarie per gestire il plusvalore Napoli".