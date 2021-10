CdM - Spalletti ha dato vita al turnover, è inevitabile che si faccia qualche pensiero anche al big-match contro la Roma

Come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti, prima della partita contro lo Spartak Mosca, diede vita all’era del turn-over nel Napoli.

“Rispetto a venti giorni fa, il Napoli ha perso Malcuit, Ounas, deve rinunciare allo squalificato Mario Rui ma ha ritrovato Lobotka, Demme e Mertens. Manolas è rientrato in gruppo, Zielinski per un risentimento al piccolo gluteo ha compiuto solo lavoro personalizzato in palestra.

L’idea è bilanciare le energie, tuffarsi nel tour de force con le risorse pronte per le tante battaglie. È inevitabile che si faccia qualche pensiero anche al big-match contro la Roma”