CdM - Mini obiettivo Gattuso: con Sassuolo e Lazio in casa per mantenere il San Paolo imbattuto post Covid-19

Ultime calcio Napoli - Vi proponiamo come di consueto l'editoriale per il Corriere del Mezzogiorno di Monica Scozzafava:

"Il campionato ha da dire poco o nulla al Napoli, che adesso però dovrà calarsi mentalmente nella sfida dell’8 agosto contro il Barcellona. Gattuso ha parlato di prova generale con la squadra di De Zerbi e dunque il risultato (ma soprattutto la prestazione) di stasera contro il Sassuolo racconterà la marcia di avvicinamento degli azzurri alla Champions League. Ed è una motivazione che la squadra farà propria per non correre il rischio di un’altra prova incolore e senza ritmo. La spinta sarà anche un’altra: mantenere imbattuto il San Paolo vuoto nel post lockdown. Significa poco, ma vale la pena appigliarsi a qualsiasi cosa per recuperare tutte le energie mentali, essere concentrati e calati in una sfida di fine stagione. Prima dello stop per emergenza sanitaria il Napoli viaggiava molto meglio in trasferta che in casa, con Gattuso l’andamento era stato questo. Dopo la pandemia sconfitta a Bergamo e a Parma e pari molto sofferto contro il Bologna. Tra le mura amiche (ma senza gli «amici» tifosi tutte vittorie tranne il pari con l’Inter, che comunque valse il passaggio del turno in coppa Italia, e quello con il Milan in una partita che come prestazione gli azzurri avrebbero meritato anche di vincere. Adesso ci sono Sassuolo e Lazio per chiudere in bellezza una stagione stranissima in cui non sono importanti i tre punti (il piazzamento vale soltanto per l’orgoglio) ma sarà fondamentale riposizionarsi con la testa sul campo, in attesa della sfida europea che può aprire alle final eight. Allenamento mentale, Gattuso ha preparato la sfida proprio in quest’ottica. Sarà poi una sfida tra due allenatori che si stimano, sebbene cona visione del calcio diversa. Gattuso è un allenatore molto pratico, non è soltanto un motivatore, ma ha dimostrato preparazione a livello tattico e soprattutto la capacità di adattamento rispetto ai giocatori ereditati da Ancelotti. De Zerbi fa della fase offensiva il suo credo, e si imbatterà in un Napoli che se nelle ultime settimane ha avuto difficoltà nella finalizzazione, ha una buona solidità difensiva".