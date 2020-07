Cdm - La serata triste di Insigne e Mertens, il coraggio e la personalità di Lozano ma è una sconfitta che mette fine ai sogni Champions

Ultime calcio Napoli - Il bicchiere anche in caso di sconfitta può esser visto mezzo pieno. Non sembri un paradosso, anche se Rino Gattuso è arrabbiato e ne ha ben donde, ma finire sotto i colpi della Dea, nel giro di sette minuti (di Pasalic e Gosens i due gol in avvio di ripresa), e uscire dal campo con zero punti, può significare per il Napoli due cose: uscire dal limbo Champions sì-Champions no; ritornare con i piedi per terra per programmare il futuro. L’ultimo treno è passato troppo di corsa, e forse era anche pronosticabile, il Napoli lo ha perso ma ha trovato un avversario più solido mentalmente ma che lo ha rispettato.

Gasperini-Gattuso

Come scrive Il Corriere del Mezzogiorno: