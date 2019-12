CdM - Il 4-3-3 di Gattuso: Allan regista 'alla Bakayoko', Milik punta centrale! Lozano dodicesimo uomo [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Niente 4-4-2, Genaro Gattuso è stato chiaro: "Non mi piace giocare con due linee da quattro", detto chiaro e tondo. Sebbene Gattuso abbia giocato a fare il misterioso in conferenza stampa per non dare vantaggi ai prossimi avversari, a partire dal Parma di D’Aversa, ha però già trasmesso l’identità tattica su cui vuole puntare: si ripartirà dal 4-3-3.

Gattuso, ecco il 4-3-3 del Napoli: Allan regista

E' il sistema di gioco su cui ha puntato tutto al Milan, con cui ha superato le difficoltà. Ma il Napoli dopo l'addio di Jorginho, non ha più avuto un regista con quelle caratteristiche, un profilo alla Jorginho per ritornare al 4-3-3 di matrice sarriana. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza le possibilità che ha Gennaro Gattuso per il suo 4-3-3 in cabina di regia ma anche in attacco:

"L’assenza di un play è una problematica che al Milan Gattuso ha già dovuto affrontare. In virtù dell’infortunio di Biglia durante l’avventura rossonera ha adattato Bakayoko davanti alla difesa, un esperimento che si rivelò molto positivo. L’«uomo dell’equilibrio» dovrebbe essere Allan che non è un play ma può fare il metodista, colui che legge le linee di passaggio degli avversari, un riferimento nella fase di non possesso ma anche nella prima costruzione della manovra. Il brasiliano non ha l’esplosività di Bakayoko ma spicca per intelligenza tattica. Il tridente a livello offensivo è il vestito più adatto agli uomini d’attacco, da Insigne, Callejon e Mertens che hanno dimostrato di essere degli ottimi interpreti, a Lozano che potrà essere schierato nel ruolo a lui più congeniale, da esterno offensivo".

Il 4-3-3 di Gennaro Gattuso

Nell'albero di Natale apparso sulle colonne del quotidiano questa mattina, è questa l'ipotesi di 4-3-3 di Gattuso al Napoli: