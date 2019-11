Cdm, i migliori in campo: Koulibaly una vera diga, Mertens ha messo in crisi il Liverpool

Ultime SSC Napoli - Nella notte di Liverpool, dove serviva un risultato positivo per proseguire la corsa in Champions League, c'è stata una prestazione positiva da parte dell'intero gruppo. Su tutti, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, due calciatori e per loro voto 7:

Ultime calcio Napoli, Mertens e Koulibaly i migliori in campo