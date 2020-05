CdM - Ghoulam si mette in mostra a Castel Volturno, l'algerino appare in ottima forma al pari di Koulibaly e Maksimovic

Notizie Napoli calcio. Il gruppo azzurro prosegue gli allenamenti a Castel Volturno in attesa del ritorno in campo. Dal Training Center giungono notizie confortanti sulla condizione fisica di alcuni giocatori, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

"Lo staff di Gattuso sta insistendo sull’aspetto atletico, c’è soddisfazione per i ritmi alti in allenamento e l’ottima condizione anche di giocatori con una struttura fisica complessa e imponente come per esempio Koulibaly e Maksimovic. Arrivano buone notizie anche sulle condizioni di Ghoulam che è pronto a conquistare spazio sulla fascia sinistra, vuole ritrovare il campo che gli manca da Torino-Napoli del 6 ottobre scorso".