CdM - Ghoulam condannato inspiegabilmente alle retrovie! Gattuso ripete che la squadra è stanca, adesso avrà la settimana tipo...

Napoli Calcio - Senza idee diventa difficile spingere sul piede dell’acceleratore e il Napoli arretra, aspetta e si lascia sopraffare dalla corsa del Granada, come racconta il Corriere del Mezzogiorno.

"Gattuso ripete che la squadra è stanca, adesso avrà la settimana tipo per essere concentrato soltanto sul campionato. Da settimi la prospettiva non è fantastica, ma ci sono abbastanza partite per provare a invertire la rotta. Con il modulo giusto, ci si augura. Per quel che si è visto ieri, Gattuso può disporre anche di Ghoulam, condannato inspiegabilmente alle retrovie"