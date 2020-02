CdM - Demme è il miglior acquisto della sessione invernale in serie A in termini di rapporto qualità-prezzo

"È sicuramente un esempio riguardo a professionalità, applicazione e spirito di sacrificio Diego Demme, l’uomo della svolta. Gli azzurri hanno vissuto un ciclo di cinque vittorie nelle ultime sei gare tra campionato e coppa Italia, soltanto il brutto incidente di percorso contro il Lecce ha interrotto questa striscia. Il Napoli è uscito dalla crisi dopo le tre sconfitte consecutive contro Inter, Lazio e Fiorentina da quando ha iniziato a giocare dal primo minuto Diego Demme, il miglior acquisto della sessione invernale in serie A in termini di rapporto qualità-prezzo. «Questa squadra è forte, non ha bisogno di qualità ma di equilibrio», ha più volte spiegato Gattuso.

Demme sta dando un grande contributo al Napoli in entrambe le fasi, è un riferimento fondamentale nella costruzione dal basso, sta viaggiando alla media del 90% nella precisione dei passaggi ma il suo compito è prezioso anche nella fase di non possesso. Nelle gare contro Juventus, Inter e Cagliari il Napoli si è disposto con il 4-1-4-1 abbassando anche il baricentro quando necessario, Demme ha fatto densità davanti alla difesa schermando le linee di passaggio degli avversari, sta dando intensità alla squadra. Suo padre Vincenzo, calabrese e tifoso del Napoli, ha seguito dalla tribuna le vittorie contro Lazio, Juventus e Sampdoria vivendo l’emozione per il primo gol in maglia azzurra di Diego, che ai tifosi del Napoli stuzzica fantastici ricordi: il nome di Maradona, la maglia numero 4 di Bagni e la funzionalità di Ciccio Romano nell’anno del primo scudetto".

La semplicità e l’umiltà appartengono al suo vissuto, lo dimostrano anche le sue parole nel post-partita di Cagliari: «Vogliamo fare i 40 punti, poi vedremo cosa fare, se riusciremo ad arrivare in Europa. Giochiamo da squadra anche in fase difensiva, bisogna continuare così. Pensiamo prima al Brescia e poi al Barcellona».