CdM - Demme, cinque ore di lavoro al giorno tra allenamenti, yoga e studio dell'italiano

Ultime notizie calcio Napoli - Una delle novità più importanti introdotte dal Napoli nel mercato di gennaio è stato l'acquisto di Diego Demme, che in 41 giorni, come sottolineato dall'edizione odierna del quotidiano "Corriere del Mezzogiorno", è riuscito a conquistare la tifoseria azzurro. Adesso, in piena quarantena, l'unica forma di svago che si concede è quella di andare al supermercato sotto caso. Per il resto rispetto totale del lockdown e cinque ore di lavoro al giorno così distribuite: tre di allenamento, una di yoga ed un'altra dedicata allo studio

Diego Demme Napoli