Castellini: "Meret deve fidarsi di Spalletti! Napoli è il paradiso per un giocatore"

Ultime notizie Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino intervista l'ex portiere Luciano Castellini, che con gli azzurri ha vinto due scudetti: uno in campo e l'altro in panchina. Lui che ha giocato anche con il Torino, è stato intervistato in vista della sfida di domenica prossima allo stadio Maradona, quando il Napoli ospiterà proprio la squadra granata; ma è stata anche l'occasione per parlare del futuro di Alex Meret.

Napoli-Torino, intervista al "giaguaro" Castellini

Sulla sua esperienza al Napoli, Castellini - che era soprannominato "giaguaro" - risponde così: "Napoli è un paradiso per un giocatore. Ma devi accettare la napoletanità e apprezzare la sua gente. Io sono uno di quelli che lo ha fatto e infatti ho ancora tanti amici a Napoli dove vengo spesso con piacere".

Un ricordo di Maradona: "Impossibile dimenticare l'emozione di averlo conosciuto. Lui non era un semplice calciatore, c'era prima di tutto l'uomo. Ricordo quando è venuto a casa mia, mia moglie sente ancora la sua ex moglie. Ma il Napoli non è stato solo Maradona: ricordo anche il Napoli di Krol e quello di Bertoni".

Un commento su Alex Meret

Meret Alex

Alex Meret, Ospina e la gestione portieri nel Napoli: "Spalletti sta facendo le sue scelte e conoscendo bene Spalletti penso che stia facendo del suo meglio. Capisco la voglia di Meret che è un giovane e vorrebbe giocarle tutte, ma deve fidarsi della gestione di Spalletti".