Caso Meret? Gazzetta: il portiere è rimasto turbato dopo aver perso il posto, se non ha garanzie sul futuro potrebbe anche lasciare a fine stagione

L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha a disposizione tre portieri come Ospina, Meret e Karnezis. Il primo è quello sul quale ha puntato il tecnico, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Una scelta che ha turbato e non poco Meret, tanto da fargli considerare l’ipotesi di chiudere a fine stagione la sua esperienza napoletana se non dovesse avere garanzie sul futuro. Meret è stato pagato 25 milioni ma ha avuto diversi problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita. Per lui sono stati disposti allenamenti particolari per migliorarne la tecnica tra i pali e nel gioco coi piedi. Aspetti importanti, che l’allenatore continuerà a valutare. Il futuro, comunque, resta un interrogativo"